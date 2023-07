Soirée moules frites et 80’s 6 Rue des Remparts Rions, 5 août 2023, Rions.

Rions,Gironde

Samedi 05 août 2023 de 19h30 à 23h, passez une soirée « moules frites » et années 80 avec DJ Serge Music à Rions !.

6 Rue des Remparts Halle aux petits pois

Rions 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Saturday, August 05, 2023 from 7.30pm to 11pm, enjoy an 80s mussels and French fries party with DJ Serge Music in Rions!

Sábado 05 de agosto 2023 de 19:30 a 23:00, ¡disfruta de una velada de mejillones y patatas fritas de los 80 con DJ Serge Music en Rions!

Samstag, den 05. August 2023 von 19:30 bis 23:00 Uhr, verbringen Sie einen Abend mit « Moules Frites » und den 80er Jahren mit DJ Serge Music in Rions!

