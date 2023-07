Concert « FC Symphonique / Claribel » à Rions 6 Rue des Remparts Rions, 25 juillet 2023, Rions.

Rions,Gironde

Concert gratuit, sous la halle aux petits pois, mardi 25 juillet à 19h !

La prestation est assurée par le « FC Symphonique » qui est composé des anciens musiciens du JOSEM (Jeune Orchestre Symphonique de l’Entre-deux-Mers) et par une formation amie, qui nous vient de Belgique et est composée d’un ensemble de Clarinettes : « Claribel ».

La prestation est organisée en partenariat avec le Cercle Populaire qui ouvrira exceptionnellement ses portes ce mardi soir pour cette occasion..

2023-07-25 fin : 2023-07-25 20:30:00. EUR.

6 Rue des Remparts Halle aux petits pois

Rions 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Free concert in the Pea Hall, Tuesday, July 25, 7 p.m.!

The concert will be given by the « FC Symphonique », made up of former musicians from JOSEM (Jeune Orchestre Symphonique de l’Entre-deux-Mers), and a friendly group from Belgium, the « Claribel » clarinet ensemble.

The performance is organized in partnership with the Cercle Populaire, which will exceptionally open its doors on Tuesday evening for the occasion.

Concierto gratuito en el Pea Hall, el martes 25 de julio a las 19.00 horas

El concierto correrá a cargo de la « FC Symphonique », formada por antiguos músicos de la JOSEM (Jeune Orchestre Symphonique de l’Entre-deux-Mers) y un grupo de amigos de Bélgica: « Claribel », conjunto de clarinetes.

El espectáculo se organiza en colaboración con el Cercle Populaire, que abrirá sus puertas para la ocasión.

Gratiskonzert, unter der Erbsenhalle, Dienstag, den 25. Juli um 19 Uhr!

Die Darbietung erfolgt durch das « FC Symphonique », das sich aus den ehemaligen Musikern des JOSEM (Jeune Orchestre Symphonique de l’Entre-deux-Mers) zusammensetzt, und durch eine befreundete Formation, die aus Belgien kommt und aus einem Klarinettenensemble besteht: « Claribel ».

Die Aufführung wird in Partnerschaft mit dem Cercle Populaire organisiert, der seine Türen am Dienstagabend ausnahmsweise für diesen Anlass öffnen wird.

Mise à jour le 2023-07-17 par OT Cadillac-Podensac