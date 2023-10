Soirée Halloween pour enfants 6 rue des Remparts Montéléger, 17 octobre 2023, Montéléger.

Montéléger,Drôme

Pour débuter la saison des festivités : soirée Halloween !

Venez déguisés et venez danser !.

2023-10-17 18:30:00 fin : 2023-10-17 . EUR.

6 rue des Remparts Salle des fêtes

Montéléger 26760 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



To kick off the festive season: Halloween party!

Come dressed up and dance the night away!

Para inaugurar la temporada festiva, celebramos una fiesta de Halloween

Ven disfrazado y baila toda la noche

Zum Auftakt der Festsaison: Halloween-Abend!

Kommen Sie verkleidet und tanzen Sie!

Mise à jour le 2023-10-14 par Valence Romans Tourisme