Animations de l’été – Atelier Quilling papillon 6 Rue des Quize Fusillés Mortagne-au-Perche, 13 juillet 2023, Mortagne-au-Perche.

Mortagne-au-Perche,Orne

Animé par Myriane Lefèvre. Le quilling consiste à enrouler de fines bandelettes de papier pour former des objets.

A partir de 8ans. Sur inscription..

2023-07-13 10:00:00 fin : 2023-07-13 . .

6 Rue des Quize Fusillés Marché couvert

Mortagne-au-Perche 61400 Orne Normandie



Hosted by Myriane Lefèvre. Quilling consists in winding thin strips of paper to form objects.

From 8 years. Registration required.

A cargo de Myriane Lefèvre. El quilling consiste en enrollar finas tiras de papel para formar objetos.

Para niños a partir de 8 años. Inscripción obligatoria.

Moderiert von Myriane Lefèvre. Beim Quilling werden dünne Papierstreifen zu Objekten gewickelt.

Ab 8 Jahren. Nach Anmeldung.

Mise à jour le 2023-06-29 par Normandie Tourisme / Orne Tourisme