Animations de l’été – Quilling papillons 6 Rue des Quinzes Fusillés Mortagne-au-Perche, 24 juillet 2023, Mortagne-au-Perche.

Mortagne-au-Perche,Orne

Animé par Myriane Lefèvre. Le quilling consiste à enrouler de fines bandelettes de papier pour former des objets.

Réservé aux adultes, sur inscription..

2023-07-24 10:00:00 fin : 2023-07-24 . .

6 Rue des Quinzes Fusillés Marché couvert

Mortagne-au-Perche 61400 Orne Normandie



Hosted by Myriane Lefèvre. Quilling involves winding thin strips of paper to form objects.

Adults only, registration required.

A cargo de Myriane Lefèvre. El quilling consiste en enrollar finas tiras de papel para formar objetos.

Sólo para adultos, inscripción obligatoria.

Moderiert von Myriane Lefèvre. Beim Quilling werden dünne Papierstreifen zu Objekten gewickelt.

Nur für Erwachsene, Anmeldung erforderlich.

Mise à jour le 2023-06-29 par Normandie Tourisme / Orne Tourisme