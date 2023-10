Bourse aux jouets et vide dressing 6 Rue des Poilus d’Orient Caen, 18 novembre 2023, Caen.

Caen,Calvados

Le samedi 18 novembre, les étudiants de BTS Management Commercial Opérationnel du lycée CaenSup Sainte-Ursule organisent une bourse aux jouets et un vide dressing au gymnase Institution Saint-Pierre afin de financer un voyage pédagogique à Paris.

L’évènement se déroule à l’intérieur et il y a un parking pour les visiteur (parking du collège).

Sur place :

Restauration / Buvette,Stand d’animation,WC..

2023-11-18 09:00:00 fin : 2023-11-18 17:00:00. .

6 Rue des Poilus d’Orient

Caen 14000 Calvados Normandie



On Saturday, November 18, BTS Management Commercial Opérationnel students from the CaenSup Sainte-Ursule high school are organizing a toy market and dressing-room sale at the Institution Saint-Pierre gymnasium to raise funds for an educational trip to Paris.

The event takes place indoors, and there is a parking lot for visitors (college parking lot).

On site :

Catering / refreshments, entertainment stand, WC.

El sábado 18 de noviembre, los alumnos de BTS Management Commercial Opérationnel del liceo CaenSup Sainte-Ursule organizan una feria del juguete y una venta de vestuario en el gimnasio de la Institución Saint-Pierre con el fin de recaudar fondos para un viaje de estudios a París.

El evento tiene lugar en el interior y hay un aparcamiento para los visitantes (aparcamiento del colegio).

En el lugar:

Catering / refrescos, stand de animación, WC.

Am Samstag, den 18. November, veranstalten die Schüler des BTS Management Commercial Opérationnel des Lycée CaenSup Sainte-Ursule in der Sporthalle Institution Saint-Pierre eine Spielzeugbörse und einen Kleiderschrankverkauf, um eine pädagogische Reise nach Paris zu finanzieren.

Die Veranstaltung findet in der Schule statt und es gibt einen Parkplatz für die Besucher (Parkplatz der Schule).

Vor Ort:

Verpflegung / Getränke, Animationsstand, WC.

Mise à jour le 2023-10-12 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité