Sacré marché de Noël 6 rue des Muguets Hilsenheim, 2 décembre 2023, Hilsenheim.

Hilsenheim,Bas-Rhin

créateurs et artisans exposent leur travail. esprit convival avec quelques gourmandises et un concert le samedi soir..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 18:00:00. EUR.

6 rue des Muguets

Hilsenheim 67600 Bas-Rhin Grand Est



designers and craftspeople showcase their work. A convivial atmosphere with a few delicacies and a concert on Saturday evening.

diseñadores y artesanos exponen sus obras. Ambiente distendido con algunos manjares y un concierto el sábado por la noche.

designer und Kunsthandwerker stellen ihre Arbeit aus. Gesellige Stimmung mit einigen Leckereien und einem Konzert am Samstagabend.

