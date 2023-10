LES JEUX DU MERCREDI AU MUSÉE DU PAYS DE RETZ 6 rue des Moines Villeneuve-en-Retz, 1 novembre 2023, Villeneuve-en-Retz.

Villeneuve-en-Retz,Loire-Atlantique

Le Musée du Pays de Retz vous invite à profiter de ses animations ludiques et familiales pendant les vacances d’automne !

Les jeux du mercredi sont de retour !.

2023-11-01 fin : 2023-11-01 18:30:00. .

6 rue des Moines Bourgneuf-en-Retz

Villeneuve-en-Retz 44580 Loire-Atlantique Pays de la Loire



The Musée du Pays de Retz invites you to enjoy its fun, family-friendly activities during the autumn vacations!

Wednesday games are back!

El Museo del País de Retz le invita a disfrutar de sus divertidas actividades familiares durante las vacaciones de otoño

¡Vuelven los juegos de los miércoles!

Das Musée du Pays de Retz lädt Sie ein, während der Herbstferien von seinen spielerischen und familienfreundlichen Veranstaltungen zu profitieren!

Die Mittwochsspiele sind wieder da!

Mise à jour le 2023-10-27 par eSPRIT Pays de la Loire