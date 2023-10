REGARDS SUR… LES OISEAUX D’ICI ET D’AILLEURS 6 rue des Moines Villeneuve-en-Retz, 10 octobre 2023, Villeneuve-en-Retz.

Villeneuve-en-Retz,Loire-Atlantique

Le collectif de photographes « Regards sur.. » vous propose une exposition sur Les Oiseaux d’ici et d’alleurs….

2023-10-10 fin : 2023-10-10 18:30:00. .

6 rue des Moines Bourgneuf-en-Retz

Villeneuve-en-Retz 44580 Loire-Atlantique Pays de la Loire



The photographers’ collective « Regards sur… » presents an exhibition on Birds from near and far…

El colectivo de fotógrafos « Regards sur… » organiza una exposición de aves de cerca y de lejos…

Das Fotografenkollektiv « Regards sur… » präsentiert Ihnen eine Ausstellung zum Thema Les Oiseaux d’ici et d’alleurs…

Mise à jour le 2023-10-09 par eSPRIT Pays de la Loire