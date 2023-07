LA TÊTE DANS LES ETOILES 6 rue des Moines Villeneuve-en-Retz, 28 juillet 2023, Villeneuve-en-Retz.

Villeneuve-en-Retz,Loire-Atlantique

Le Musée du Pays de Retz vous accueille pour une soirée nocturne. Il sera possible d’observer les astres avec des lunettes astronomiques, de voir une exposition de photos et un film.

2023-07-28 fin : 2023-07-28 . .

6 rue des Moines Bourgneuf-en-Retz

Villeneuve-en-Retz 44580 Loire-Atlantique Pays de la Loire



The Museum of the Pays de Retz welcomes you for a night party. It will be possible to observe the stars with astronomical glasses, to see an exhibition of photographs and a film.

El Museo del País de Retz le da la bienvenida a una velada. Podrá observar las estrellas con gafas astronómicas, ver una exposición fotográfica y una película.

Das Musée du Pays de Retz empfängt Sie zu einem nächtlichen Abend. Es wird möglich sein, die Gestirne mit astronomischen Brillen zu beobachten, eine Fotoausstellung und einen Film zu sehen.

