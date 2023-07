LES JEUX DU MERCREDI AU MUSEE DU PAYS DE RETZ 6 rue des Moines Villeneuve-en-Retz, 26 juillet 2023, Villeneuve-en-Retz.

Villeneuve-en-Retz,Loire-Atlantique

Après le succès de sa saison 2022, le Musée vous invite à partager ses animations pendant les vacances : LES JEUX DU MERCREDI..

2023-07-26 fin : 2023-07-26 18:00:00. .

6 rue des Moines Bourgneuf-en-Retz

Villeneuve-en-Retz 44580 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Following the success of its 2022 season, the Museum invites you to share in its vacation activities: WEDNESDAY GAMES.

Tras el éxito de su temporada 2022, el Museo le invita a participar en sus actividades durante las vacaciones: JUEGOS DE MIÉRCOLES.

Nach dem Erfolg seiner Saison 2022 lädt das Museum Sie ein, seine Animationen während der Ferien zu teilen: DIE SPIELE AM MITTWOCH.

