L’ ARBALETE OU ARME DU DIABLE AUX 2000 ANS D’HISTOIRE 6 rue des Moines Villeneuve-en-Retz, 14 juillet 2023, Villeneuve-en-Retz.

Villeneuve-en-Retz,Loire-Atlantique

Une exposition intitulée « L’Arbalète, arme du diable aux 2000ans d’histoire » présente dans la galerie des personnages historiques jusqu’aux journées européennes du Patrimoine, et composée de répliques d’arbalètes antique – chinoise – et du moyen-âge..

2023-07-14 fin : 2023-07-14 19:00:00. .

6 rue des Moines Bourgneuf-en-Retz

Villeneuve-en-Retz 44580 Loire-Atlantique Pays de la Loire



An exhibition entitled « L’Arbalète, arme du diable aux 2000ans d’histoire » (The crossbow, a devil’s weapon with a 2,000-year history), featuring replicas of ancient – Chinese – and medieval crossbows, is on display in the gallery of historical figures until the European Heritage Days.

Una exposición titulada « L’Arbalète, arme du diable aux 2000ans d’histoire » (La ballesta, arma del diablo con 2.000 años de historia) se exhibe en la galería de personajes históricos hasta las Jornadas Europeas del Patrimonio, e incluye réplicas de ballestas antiguas -chinas- y medievales.

Eine Ausstellung mit dem Titel « Die Armbrust, Teufelswaffe mit 2000 Jahren Geschichte », die bis zu den Europäischen Tagen des Kulturerbes in der Galerie der historischen Persönlichkeiten zu sehen ist und aus Repliken antiker – chinesischer – und mittelalterlicher Armbrüste besteht.

