RALLYE DE LE MÉMOIRE 6 rue des Moines Villeneuve-en-Retz, 10 juin 2023, Villeneuve-en-Retz.

Villeneuve-en-Retz,Loire-Atlantique

« Après sa première édition l’année dernière, le Comité local Machecoul-Legé du SOUVENIR FRANCAIS a le plaisir de vous donner RDV cette année à un nouveau Rallye « découverte du territoire, histoire et patrimoine » (composé de 10 étapes sur 100 kilomètres environ), qui partira du Musée du Pays de Retz.

« After its first edition last year, the Comité local Machecoul-Legé du SOUVENIR FRANCAIS is pleased to invite you this year to a new Rallye « découverte du territoire, histoire et patrimoine » (composed of 10 stages over approximately 100 kilometers), which will start from the Musée du Pays de Retz

« Tras su primera edición el año pasado, el comité local de Machecoul-Legé de la SOUVENIR FRANCAIS se complace en invitarle al nuevo rally « descubrimiento de la región, de la historia y del patrimonio » de este año (compuesto por 10 etapas sobre aproximadamente 100 kilómetros), que saldrá del Musée du Pays de Retz

« Nach seiner ersten Ausgabe im letzten Jahr freut sich das Ortskomitee Machecoul-Legé des SOUVENIR FRANCAIS, Sie dieses Jahr zu einer neuen Rallye « Entdeckung des Territoriums, Geschichte und Kulturerbe » (bestehend aus 10 Etappen über ca. 100 Kilometer) einladen zu können, die vom Musée du Pays de Retz

