SCEA de Saint Isidore 6 rue des juifs Lametz, 12 juillet 2023, Lametz.

Lametz,Ardennes

Détails : – Viande de boeuf, veau, porc, charcuterie Vente sur place et uniquement sur commande. Livraison possible..

6 rue des juifs

Lametz 08130 Ardennes Grand Est



Details : – Beef, veal, pork, cold cuts. Sale on the spot and only on order. Delivery possible.

Detalles: – Carne de vaca, ternera, cerdo, embutidos. Venta in situ y sólo por encargo. Entrega posible.

Details: – Rindfleisch, Kalbfleisch, Schweinefleisch, Wurstwaren Verkauf vor Ort und nur auf Bestellung. Lieferung möglich.

Mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme