2024-01-31 15:00:00

fin : 2024-01-31 . Par la Compagnie La Dame du Premier. Ce spectacle fait partie de la saison Arts et Scènes Côte-d’Or du Conseil Départemental de la Côte-d’Or. Ce spectacle est une conférence sur le doudou de la préhistoire à nos jours suivie d’une visite de la collection de coffres à doudou de Josef Lagavitch dans lesquels vous découvrirez les patrimoines affectifs des doudous et de leurs propriétaires. Une manière de rendre hommage à nos enfances. Tout public à partir de 8 ans – Durée : 1 h EUR.

6 Rue des Huches La Parenthèse

Quetigny 21800

