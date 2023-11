2 Soirées de théâtres 6 Rue des Frères Pouget Neuvic, 27 janvier 2024, Neuvic.

Neuvic,Dordogne

En 1re partie « Saynètes » par Le Nouveau Théâtre de Neuvic.

En 2nd partie « En attendant les beaux jours » par l’Atelier Rouge Théâtre de Saint Astier

(Libre adaptation de deux pièces de Samuel Beckett « En attendant Godot » et « Ô les beaux jours »)

Ce spectacle nous fait évoluer dans le domaine de l’absurde et nous pousse en cela à réfléchir sur notre existence et sur notre court passage sur Terre… Après quoi courons nous ? Qu’est ce qui est l’essentiel à la fin ?

20h30, Centre Multimédia, 10€/pers / abonné 8€ ; 2eme soirée à 5€ sur présentation du ticket de la veille.

Centre Multimédia : 05 53 80 12 34.

2024-01-27 fin : 2024-01-27 . .

6 Rue des Frères Pouget Centre Multimédia

Neuvic 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Part 1: « Saynètes » by Le Nouveau Théâtre de Neuvic.

Part 2: « En attendant les beaux jours » by Atelier Rouge Théâtre de Saint Astier

(Free adaptation of two Samuel Beckett plays, « En attendant Godot » and « Ô les beaux jours »)

This show takes us into the realm of the absurd, prompting us to reflect on our existence and our short time on Earth? What are we running after? What’s essential in the end?

8:30pm, Centre Multimédia, €10/person/subscriber €8; 2nd evening at €5 on presentation of previous evening’s ticket.

Center Multimédia : 05 53 80 12 34

Parte 1: « Saynètes » de Le Nouveau Théâtre de Neuvic.

Parte 2: « En attendant les beaux jours » del Atelier Rouge Théâtre de Saint Astier

(Adaptación libre de dos obras de Samuel Beckett, « En attendant Godot » y « Ô les beaux jours »)

Este espectáculo nos lleva al terreno de lo absurdo, incitándonos a reflexionar sobre nuestra existencia y nuestro breve paso por la Tierra? ¿Qué perseguimos? ¿Qué es lo esencial al fin y al cabo?

20.30 h, Centre Multimédia, 10 euros/persona/abonado 8 euros; 2ª velada a 5 euros previa presentación de la entrada de la velada anterior.

Centre Multimédia: 05 53 80 12 34

Im ersten Teil « Saynètes » von Le Nouveau Théâtre de Neuvic.

Im 2. Teil « En attendant les beaux jours » (Warten auf die schönen Tage) von L’Atelier Rouge Théâtre de Saint Astier

(Freie Adaption von zwei Stücken von Samuel Beckett « En attendant Godot » und « Ô les beaux jours »)

Dieses Stück führt uns in den Bereich des Absurden und regt uns an, über unsere Existenz und unsere kurze Zeit auf der Erde nachzudenken Wonach laufen wir? Was ist am Ende das Wichtigste?

20:30 Uhr, Centre Multimédia, 10/Person/Abonnent 8; 2. Abend 5 bei Vorlage des Tickets vom Vortag.

Multimediazentrum: 05 53 80 12 34

Mise à jour le 2023-11-10 par Vallée de l’Isle