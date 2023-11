2 Soirées de théâtres 6 Rue des Frères Pouget Neuvic, 26 janvier 2024, Neuvic.

Neuvic,Dordogne

En 1re partie « Saynètes » par Le Nouveau Théâtre de Neuvic.

En 2nd partie « Tout bascule » par le Théâtre de la Pièce Montée de Champcevinel (Libre adaptation de la pièce d’Olivier Lejeune).

Le jour de son mariage, Jacques, publicitaire renommé et séducteur

impénitent rentre précipitamment chez lui pour enlever un grain de riz jeté par sa sœur à la sortie de l’église. À partir de là, « Tout bascule ».

20h30, Centre Multimédia, 10€/pers / abonné 8€ ; 2eme soirée à 5€ sur présentation du ticket de la veille.

Centre Multimédia 05 53 80 12 34.

2024-01-26 fin : 2024-01-26

6 Rue des Frères Pouget Centre Multimédia

Neuvic 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Part 1: « Saynètes » by Le Nouveau Théâtre de Neuvic.

Part 2: « Tout bascule » by Théâtre de la Pièce Montée de Champcevinel (free adaptation of Olivier Lejeune’s play).

On the day of his wedding, Jacques, a renowned advertising

and unrepentant seducer rushes home to pick up a grain of rice thrown by his sister as she leaves church. From that moment on, everything changes.

8:30pm, Centre Multimédia, €10/person/subscriber €8; 2nd evening at €5 on presentation of previous evening?s ticket.

Center Multimédia 05 53 80 12 34

Parte 1: « Saynètes » por Le Nouveau Théâtre de Neuvic.

Parte 2: « Tout bascule » por el Théâtre de la Pièce Montée de Champcevinel (adaptación libre de la obra de Olivier Lejeune).

El día de su boda, Jacques, un famoso ejecutivo publicitario y

e impenitente seductor corre a casa para recoger un grano de arroz que le arroja su hermana al salir de la iglesia. A partir de ese momento, todo cambia.

20.30 h, Centre Multimédia, 10 ¤/persona/abonado 8 ¤; 2ª noche 5 ¤ presentando la entrada de la noche anterior.

Centre Multimédia 05 53 80 12 34

Im 1. Teil « Saynètes » vom Le Nouveau Théâtre de Neuvic.

Im 2. Teil « Tout bascule » vom Théâtre de la Pièce Montée aus Champcevinel (Freie Adaption des Stücks von Olivier Lejeune).

Am Tag seiner Hochzeit wird Jacques, ein bekannter Werbefachmann und Verführer, von seiner Frau verlassen

eilt nach Hause, um ein Reiskorn zu entfernen, das seine Schwester beim Verlassen der Kirche geworfen hat. Von diesem Moment an ist « Alles kippt ».

20:30 Uhr, Centre Multimédia, 10 Personen / Abonnent 8? ; 2. Abend 5? gegen Vorlage des Tickets vom Vortag.

Multimediazentrum 05 53 80 12 34

Mise à jour le 2023-11-10 par Vallée de l’Isle