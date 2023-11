Artisans et artisanat 6 Rue des Frères Pouget Neuvic, 18 janvier 2024, Neuvic.

Neuvic,Dordogne

Le centre multimédia vous propose des rencontres pour évoquer l’histoire et les habitants d’ici, en résonance avec des œuvres choisies du Musée numérique. Dans une ambiance conviviale, laissez-vous inspirer par le thème.

Céramique, orfèvrerie, mode et textiles, restauration du patrimoine, etc…, cette soirée sera consacrée aux métiers d’art.

Centre Multimédia 05 53 80 12 34.

2024-01-18 fin : 2024-01-18 . .

6 Rue des Frères Pouget Centre Multimédia

Neuvic 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The multimedia center offers a series of encounters to evoke the history and people of our region, in resonance with selected works from the Digital Museum. In a friendly atmosphere, let yourself be inspired by the theme.

Ceramics, silversmithing, fashion and textiles, heritage restoration, etc., this evening will be devoted to the arts and crafts.

Center Multimédia 05 53 80 12 34

El centro multimedia le invita a venir y hablar de la historia y la gente de nuestra región, en conjunción con obras seleccionadas del Museo Digital. En un ambiente agradable, déjese inspirar por el tema.

Cerámica, orfebrería, moda y textil, restauración del patrimonio… esta velada estará dedicada a las artes y los oficios.

Centro Multimedia 05 53 80 12 34

Das Multimediazentrum bietet Ihnen Treffen an, bei denen Sie sich mit der Geschichte und den Bewohnern der Region beschäftigen können und die mit ausgewählten Werken des Digitalen Museums in Resonanz stehen. Lassen Sie sich in einer freundlichen Atmosphäre vom Thema inspirieren.

Keramik, Goldschmiedekunst, Mode und Textilien, Restaurierung des Kulturerbes usw. – dieser Abend ist dem Kunsthandwerk gewidmet.

Multimediazentrum 05 53 80 12 34

Mise à jour le 2023-11-10 par Vallée de l’Isle