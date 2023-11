Les RDV du Hippie Killer Car Club 6 Rue des Forgeron Lesparre-Médoc, 18 novembre 2023, Lesparre-Médoc.

Lesparre-Médoc,Gironde

Pour les amoureux de l’automobile, le RDV mensuel du Hippie Killer Car Club, c’est le moment idéal pour admirer de belles voitures et motos, de discuter mécanique et de partager sa passion avec d’autres amateurs.

Rassemblement statique

Tous véhicules anciens autos/motos et youngtimers sont les bienvenus.

2023-11-18 fin : 2023-11-18 . EUR.

6 Rue des Forgeron Parking Burger King

Lesparre-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine



For car lovers, the Hippie Killer Car Club’s monthly Rendezvous is the ideal time to admire beautiful cars and motorcycles, discuss mechanics and share your passion with other enthusiasts.

Static gathering

All vintage cars/motorcycles and youngtimers welcome

Para los amantes de los coches, la reunión mensual del Hippie Killer Car Club es el momento ideal para admirar bellos coches y motos, debatir sobre ingeniería mecánica y compartir tu pasión con otros entusiastas.

Reunión estática

Todos los coches de época, motos y youngtimers son bienvenidos

Für Autoliebhaber ist das monatliche RDV des Hippie Killer Car Club der ideale Zeitpunkt, um schöne Autos und Motorräder zu bewundern, über Mechanik zu diskutieren und seine Leidenschaft mit anderen Autoliebhabern zu teilen.

Statisches Treffen

Alle alten Autos/Motorräder und Youngtimer sind willkommen

Mise à jour le 2023-11-08 par OT Médoc-Vignoble