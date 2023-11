Exposition de sapins de Noël 6 rue des Écoles Wissembourg, 24 novembre 2023, Wissembourg.

Wissembourg,Bas-Rhin

Venez admirer la vitrine de la NEF qui se parera de magnifiques sapins décorés avec beaucoup d’imagination et de création par les élèves des écoles maternelles et primaires d’Altenstadt, Weiler et Wissembourg ainsi que l’IMP Les Glycines..

2023-11-24 fin : 2024-01-06 20:00:00. 0 EUR.

6 rue des Écoles

Wissembourg 67160 Bas-Rhin Grand Est



Come and admire the NEF’s window display, adorned with magnificent Christmas trees decorated with imagination and creativity by pupils from the nursery and elementary school of Altenstadt, Weiler and Wissembourg, and the IMP Les Glycines.

Venga a admirar el escaparate de la NEF, que estará adornado con magníficos árboles de Navidad decorados con gran imaginación y creatividad por alumnos de las escuelas infantiles y primarias de Altenstadt, Weiler y Wissembourg, así como de la IMP Les Glycines.

Bestaunen Sie das Schaufenster der NEF, das mit wunderschönen Tannenbäumen geschmückt ist, die von den Schülerinnen und Schülern der Kindergärten und Grundschulen von Altenstadt, Weiler und Wissembourg sowie der IMP Les Glycines mit viel Fantasie und Kreativität dekoriert wurden.

Mise à jour le 2023-11-22 par Office de tourisme de l’Alsace Verte