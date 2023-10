Spectacle : La coupe des rubafons 6 rue des Écoles Wissembourg, 19 novembre 2023, Wissembourg.

Wissembourg,Bas-Rhin

Les Rubafons désacralisent le sport et les journalistes sportifs dans un détournement clownesque des jeux olympiques. Ils remettent en question (et en rire) le statut des sportifs et ceux qui commentent. Sur inscription..

2023-11-19 fin : 2023-11-19 16:30:00. 0 EUR.

6 rue des Écoles

Wissembourg 67160 Bas-Rhin Grand Est



Les Rubafons desacralize sport and sports journalists in a clownish twist on the Olympic Games. They question (and laugh at) the status of athletes and commentators. Registration required.

Les Rubafons profanan el deporte y a los periodistas deportivos en una vuelta de tuerca payasesca a los Juegos Olímpicos. Cuestionan (y se ríen) del estatus de los deportistas y de quienes los comentan. Inscripción obligatoria.

Die Rubafons entweihen den Sport und die Sportjournalisten in einer clownesken Abwandlung der Olympischen Spiele. Sie hinterfragen (und lachen) den Status der Sportler und derjenigen, die kommentieren. Nach Anmeldung.

