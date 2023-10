Exposition Sport et sciences : 3, 2, 1 partez! 6 Rue des Écoles Saint-Christoly-de-Blaye, 6 octobre 2023, Saint-Christoly-de-Blaye.

Saint-Christoly-de-Blaye,Gironde

Dans le cadre de la Fête de la science, la bibliothèque présente une exposition sur le sport et la science

À travers les caractéristiques techniques, sociétales, économiques et environnementales propres à différents sports, l’exposition propose un éclairage sur l’apport des sciences au monde sportif.

Exposition conçue par l’Université Paris-Saclay.

2023-10-06 fin : 2023-10-16 . EUR.

6 Rue des Écoles

Saint-Christoly-de-Blaye 33920 Gironde Nouvelle-Aquitaine



As part of the Fête de la science, the library presents an exhibition on sport and science

Through the technical, societal, economic and environmental characteristics of different sports, the exhibition sheds light on the contribution of science to the world of sport.

Exhibition designed by Université Paris-Saclay

En el marco de la Fiesta de la Ciencia, la Biblioteca presenta una exposición sobre el deporte y la ciencia

A través de las características técnicas, sociales, económicas y medioambientales de diferentes deportes, la exposición arroja luz sobre la contribución de la ciencia al mundo del deporte.

Exposición diseñada por la Universidad París-Saclay

Im Rahmen des Wissenschaftsfestes präsentiert die Bibliothek eine Ausstellung zum Thema Sport und Wissenschaft

Anhand der technischen, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und ökologischen Merkmale verschiedener Sportarten beleuchtet die Ausstellung den Beitrag der Wissenschaft zur Welt des Sports.

Von der Université Paris-Saclay konzipierte Ausstellung

