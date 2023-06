Exposition : Le Patrimoine de Lagraulière 6 Rue des écoles Lagraulière, 10 juillet 2023, Lagraulière.

Lagraulière,Corrèze

Venez découvrir à la médiathèque une exposition sur le patrimoine bâti grauliérois..

2023-07-10 à ; fin : 2023-08-29 12:00:00. .

6 Rue des écoles

Lagraulière 19700 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Come and discover an exhibition on Graulières’ built heritage at the mediatheque.

Venga a descubrir una exposición sobre el patrimonio construido de Graulières en la mediateca.

Entdecken Sie in der Mediathek eine Ausstellung über das bauliche Erbe von Grauliérois.

Mise à jour le 2023-06-13 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze