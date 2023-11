Marché de Noel de Saint-Paterne-Racan 6 Rue des Coteaux Saint-Paterne-Racan, 17 décembre 2023, Saint-Paterne-Racan.

Saint-Paterne-Racan,Indre-et-Loire

Marché de Noël de Saint-Paterne-Racan – organisé par le Comité des Fêtes le dimanche 17 décembre 2023. De nombreux commerçants, producteurs et artistes seront présents. Les petits et les grands pourront compter sur la présence du Père Noël et de ses gourmandises..

2023-12-17 fin : 2023-12-17 19:00:00. EUR.

6 Rue des Coteaux

Saint-Paterne-Racan 37370 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Saint-Paterne-Racan Christmas Market ? organized by the Comité des Fêtes on Sunday, December 17, 2023. Numerous merchants, producers and artists will be present. Young and old alike ?can look forward to the presence of Santa Claus ?and his treats.

Mercado de Navidad de Saint-Paterne-Racan organizado por el Comité des Fêtes el domingo 17 de diciembre de 2023. Numerosos comerciantes, productores y artistas estarán presentes. Grandes y pequeños podrán disfrutar de la presencia de Papá Noel y sus golosinas.

Weihnachtsmarkt in Saint-Paterne-Racan? organisiert vom Festkomitee am Sonntag, den 17. Dezember 2023. Zahlreiche Händler, Produzenten und Künstler werden anwesend sein. Kleine und große Besucher ?können mit der Anwesenheit des Weihnachtsmanns ?und seinen Leckereien rechnen.

