Semaine culturelle sur l’astronomie 6 Rue des Combattants d’A.F.N. Neuvy-Saint-Sépulchre, 13 décembre 2023, Neuvy-Saint-Sépulchre.

Neuvy-Saint-Sépulchre,Indre

La commune de Neuvy-Saint-Sépulcre accueille un dispositif d’animation culturelle et scientifique au gymnase Jean-Louis Charret pour une semaine sur le thème de l’astronomie. Un événement ludique pour voyager de la Terre aux confins de l’Univers….

6 Rue des Combattants d’A.F.N.

Centre-Val de Loire



The commune of Neuvy-Saint-Sépulcre is hosting a cultural and scientific event at the Jean-Louis Charret gymnasium for a week on the theme of astronomy. A fun event to take you on a journey from the Earth to the far reaches of the Universe…

Neuvy-Saint-Sépulcre acoge una semana de actividades culturales y científicas sobre el tema de la astronomía en el gimnasio Jean-Louis Charret. Una forma divertida de viajar de la Tierra a los confines del Universo…

Die Gemeinde Neuvy-Saint-Sépulcre empfängt in der Sporthalle Jean-Louis Charret eine kulturelle und wissenschaftliche Animationseinrichtung für eine Woche zum Thema Astronomie. Ein spielerisches Ereignis, um von der Erde bis an die Grenzen des Universums zu reisen…

