Exposition « Après l’été » de Roberto Badin 6 Rue des Citronniers Hendaye, 24 août 2023, Hendaye.

Hendaye,Pyrénées-Atlantiques

« Quand on a grandi face à la mer, le sentiment océanique ne nous quitte jamais. Ce qui m’a le plus marqué lorsque je me suis installé sur la Côte Basque c’est la lumière et les changements d’atmosphère, qui se révèlent être encore plus forts hors saison. Ce moment où la région se vide de ses saisonniers et, comme pour toute région balnéaire, l’ambiance devient plus sereine et conviviale. L’émotion qui s’en dégage est tellement puissante que j’ai ressenti le besoin de la retranscrire en images…

APRÈS L’ÉTÉ est un projet dont l’objectif n’est pas de montrer le vide, mais plutôt ce qu’il y a autour et à l’intérieur. Il s’agit d’observer un fragment de la réalité telle que je la vois et que je la ressens, sans l’ambition de raconter une autre histoire que celle que chacun peut se faire en regardant les photos. Ce qu’on voit réellement et qu’on découvre avec le temps, simplement… ».

2023-08-24 fin : 2023-10-01 . .

6 Rue des Citronniers Galerie l’Angle

Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



« When you grow up by the sea, the oceanic feeling never leaves you. What struck me most when I moved to the Basque Coast was the light and the change in atmosphere, which is even more pronounced out of season. This is when the region is emptied of its seasonal workers and, as with any seaside region, the atmosphere becomes more serene and convivial. The emotion that emerges is so powerful that I felt the need to capture it in images?

APRÈS L?ÉTÉ is a project whose aim is not to show the void, but rather what’s around and inside it. It’s about observing a fragment of reality as I see it and feel it, without the ambition of telling a story other than the one that everyone can tell themselves by looking at the photos. What we really see and discover over time, simply… »

« Cuando creces junto al mar, la sensación oceánica nunca te abandona. Lo que más me impresionó cuando me trasladé a la Costa Vasca fue la luz y los cambios de ambiente, que son aún más marcados fuera de temporada. Ese momento en que la región se vacía de sus temporeros y, como en cualquier región costera, el ambiente se vuelve más sereno y acogedor. La emoción que emerge es tan poderosa que sentí la necesidad de plasmarla en imágenes… »

APRÈS L’ÉTÉ (DESPUÉS DEL VERANO) es un proyecto cuyo objetivo no es mostrar el vacío, sino lo que hay alrededor y dentro de él. Se trata de observar un fragmento de la realidad tal y como yo la veo y la siento, sin la ambición de contar una historia que no sea la que cada uno puede contarse mirando las fotos. Lo que realmente vemos y descubrimos con el tiempo, simplemente… »

« Wenn man mit Blick auf das Meer aufgewachsen ist, lässt einen das ozeanische Gefühl nie los. Was mich am meisten beeindruckt hat, als ich mich an der Côte Basque niedergelassen habe, waren das Licht und die Veränderungen der Atmosphäre, die in der Nebensaison noch stärker sind. In dieser Zeit entleert sich die Region von ihren Saisonarbeitern und die Stimmung wird, wie in jeder Strandregion, heiterer und freundlicher. Die Emotionen, die dabei entstehen, sind so stark, dass ich das Bedürfnis verspürte, sie in Bildern festzuhalten

APRÈS L’Été ist ein Projekt, dessen Ziel nicht darin besteht, die Leere zu zeigen, sondern vielmehr das, was sich um sie herum und in ihr befindet. Es geht darum, einen Ausschnitt der Realität zu beobachten, so wie ich sie sehe und empfinde, ohne den Ehrgeiz, eine andere Geschichte zu erzählen als die, die sich jeder beim Betrachten der Fotos machen kann. Was man wirklich sieht und was man mit der Zeit entdeckt, einfach… »

Mise à jour le 2023-08-23 par Hendaye Tourisme & Commerce