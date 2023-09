Rencontre des joueurs d’échec d’Arles 6 rue des carmélites Arles Catégories d’Évènement: ARLES

Bouches-du-Rhône Rencontre des joueurs d’échec d’Arles 6 rue des carmélites Arles, 30 septembre 2023, Arles. Arles,Bouches-du-Rhône Tournois amical entre les joueurs d’échecs du pays d’Arles.

2023-09-30 14:00:00 fin : 2023-09-30 18:00:00. .

6 rue des carmélites association Martingale

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Friendly tournament between Arles chess players Torneo amistoso entre ajedrecistas de la región de Arles Freundschaftsturnier zwischen Schachspielern aus dem Pays d’Arles Mise à jour le 2023-09-19 par Office de Tourisme d’Arles Détails Catégories d’Évènement: ARLES, Bouches-du-Rhône Autres Lieu 6 rue des carmélites Adresse 6 rue des carmélites association Martingale Ville Arles Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville 6 rue des carmélites Arles latitude longitude 43.677929;4.629863

6 rue des carmélites Arles Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arles/