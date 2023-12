Soirée Réveillon 6 rue des Boitins Besson, 31 décembre 2023 07:00, Besson.

Besson,Allier

Réchauffez votre cœur et remplissez votre ventre avec ce repas de réveillon animé par Discom 03 !.

2023-12-31 fin : 2023-12-31 . .

6 rue des Boitins Salle polyvalente

Besson 03210 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Warm your heart and fill your belly with this New Year’s Eve meal hosted by Discom 03!

Calienta el corazón y llena la barriga con esta cena de Nochevieja organizada por Discom 03

Wärmen Sie Ihr Herz und füllen Sie Ihren Bauch mit diesem von Discom 03 moderierten Silvesteressen!

Mise à jour le 2023-12-04 par Office du tourisme de Moulins & sa région