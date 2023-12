Soirée Musiciens d’ici, musiques d’ailleurs #14 : Simon Winse (Burkina Faso) et Rishab Prasanna (Inde) 6 Rue de Verdun Vitré Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-04 19:30:00

fin : 2024-04-04 22:00:00 . Le cycle Musiciens d’ici, musiques d’ailleurs est de retour !

Ces concerts mettent à l’honneur des interprètes de musiques traditionnelles du monde entier, vivant en France.

Prochain rendez-vous le jeudi 4 avril à 19h30 au Centre culturel Jacques Duhamel, à Vitré. Première partie : Simon Winse (Burkina Faso) / flûte peule, arc à bouche, petite kora

Originaire du pays San au Burkina Faso, Simon Winse est un artiste imprégné de la culture Samo. Il développe une recherche vocale et musicale autour de ses instruments de prédilection, l’arc à bouche, la kora, le n’goni et la flûte peule. Simon Winse valorise et réhabilite les instruments traditionnels en créant un style personnel, une musique qui tire son essence du rythme Dangada, qui signifie la joie, enrichie d’influences jazz, fusion et blues. Durée : 40 minutes Deuxième partie: Rishab Prasanna (Inde) / flûte bansuri

Rishab Prasanna est le fils et disciple du grand maître Pandit Rajendra Prasanna. Nourri par la tradition musicale de Bénarès, il est tout aussi à l’aise avec le répertoire classique qu’avec les formes traditionnelles régionales. Il commença à voyager en Europe en 2009 pour découvrir de nouveaux langages musicaux et associe depuis les sonorités de sa flûte à de nombreux projets avec des artistes issus d’univers musicaux très variés. Durée : 40 minutes Le cycle Musiciens d’ici, musiques d’ailleurs, présenté par la Maison des Cultures du Monde, poursuit son exploration des musiques traditionnelles du monde entier portées par des artistes vivant en France. .

