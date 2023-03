Sallertaine : Plonger dans le monde de l’émail sur cuivre 6 rue de Verdun Sallertaine85300 Sallertaine Catégories d’Évènement: Sallertaine

Vendée

Sallertaine : Plonger dans le monde de l’émail sur cuivre 6 rue de Verdun Sallertaine85300, 30 mars 2023, Sallertaine. Sallertaine : Plonger dans le monde de l’émail sur cuivre 30 mars – 2 avril 6 rue de Verdun Sallertaine85300 En poussant la porte de l’Atelier PAOA, vous entrez dans le monde fascinant de l‘émail sur cuivre.

A l’occasion des JEMA, je serai dans mon atelier et vous expliquerai toutes les étapes nécessaires à la création d’un émail. Vous assisterez à la découpe du cuivre, son émaillage et vivrez des cuissons. La magie du feu s’opère ! Vous y découvrirez de multiples créations : tableaux, sculptures, décorations d’intérieur, lampes, bijoux. Je vous communiquerai ma passion, et vous retrouverai peut être pour un stage de découverte où vous serez l’acteur ! Au plaisir de vous accueillir, 6 rue de Verdun Sallertaine85300 6 rue de Verdun Sallertaine Sallertaine 85300 Vendée Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « http://www.emaux-paoa.com »}, {« type »: « email », « value »: « roy.fabienne85@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 45 54 55 00 »}, {« type »: « link », « value »: « http://instagram.atelierpaoa »}, {« type »: « link », « value »: « http://facebook.atelierpaoa »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-30T14:00:00+02:00 – 2023-03-30T18:00:00+02:00

2023-04-02T14:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00 Sallertaine Vendée L’Atelier

Détails Catégories d’Évènement: Sallertaine, Vendée Autres Lieu 6 rue de Verdun Sallertaine85300 Adresse 6 rue de Verdun Sallertaine Ville Sallertaine Departement Vendée Lieu Ville 6 rue de Verdun Sallertaine85300 Sallertaine

6 rue de Verdun Sallertaine85300 Sallertaine Vendée https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sallertaine/

Sallertaine : Plonger dans le monde de l’émail sur cuivre 6 rue de Verdun Sallertaine85300 2023-03-30 was last modified: by Sallertaine : Plonger dans le monde de l’émail sur cuivre 6 rue de Verdun Sallertaine85300 6 rue de Verdun Sallertaine85300 30 mars 2023 6 rue de Verdun Sallertaine85300 Sallertaine Sallertaine

Sallertaine Vendée