Veillé Contes et Légendes d’Ici 6 rue de Verchère Grazac, 24 novembre 2023, Grazac.

Grazac,Haute-Loire

Venez écouter, raconter et chanter le temps d’une soirée. Venez partager un moment de convivialité autour d’histoires légendaires et de contes divers..

2023-11-24 19:30:00 fin : 2023-11-24 . .

6 rue de Verchère

Grazac 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Come and listen, tell and sing for an evening. Come and share a moment of conviviality around legendary stories and various tales.

Venga a escuchar, contar historias y cantar durante una velada. Venga a compartir un momento de convivencia en torno a historias legendarias y cuentos varios.

Hören, erzählen und singen Sie einen Abend lang. Kommen Sie und teilen Sie einen Moment der Geselligkeit rund um legendäre Geschichten und verschiedene Märchen.

Mise à jour le 2023-11-09 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire