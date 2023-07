RANDONNÉE LA LONGERONNAISE 6 Rue de Toucharette Sèvremoine, 23 septembre 2023, Sèvremoine.

Sèvremoine,Maine-et-Loire

Venez randonner et déguster de délicieux mets en famille sur les bords de la Sèvre Nantaise entre Nantes et Cholet..

2023-09-23 fin : 2023-09-23 17:00:00. .

6 Rue de Toucharette Le Longeron

Sèvremoine 49710 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Come and enjoy a hike and delicious family meals on the banks of the Sèvre Nantaise between Nantes and Cholet.

Venga a disfrutar de un paseo por las orillas del Sèvre Nantaise, entre Nantes y Cholet, y deguste deliciosos manjares con toda la familia.

Wandern Sie mit Ihrer Familie und genießen Sie köstliche Speisen am Ufer der Sèvre Nantaise zwischen Nantes und Cholet.

Mise à jour le 2023-07-15 par eSPRIT Pays de la Loire