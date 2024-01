Atelier habitat pour les séniors 6 Rue de Sègues Oloron-Sainte-Marie, jeudi 25 janvier 2024.

Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-25 09:30:00

fin : 2024-01-25 11:30:00

L’association santé éducation et prévention sur les territoires propose aux séniors un cycle d’ateliers autour de l’habitat.

Durant ce module interactif et ludique, les participants recevront des conseils pratiques pour vivre plus sainement chez eux, en favorisant la prise de conscience du lien qui existe entre habitat, santé et bien-être. Les séniors bénéficieront aussi de conseils pour limiter leurs dépenses énergétiques et optimiser leur budget.

L’atelier est organisé tous les jeudis jusqu’au 15 février, en 5 séances de 2h.

Réservé aux personnes âgées de plus de 55 ans et sur inscription, par téléphone ou sur le site internet de l’association.

6 Rue de Sègues Espace de vie sociale

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



