Atelier danse sénior « Du mouvement dans nos vies » 6 Rue de Sègues Oloron-Sainte-Marie, 8 décembre 2023, Oloron-Sainte-Marie.

Oloron-Sainte-Marie,Pyrénées-Atlantiques

L’association Ainsi Danse vous propose de poursuivre ou de découvrir l’atelier « Du mouvement dans nos vies » : un atelier de danse contemporaine spécialement conçu pour les séniors et les personnes désirant pratiquer une danse douce et adaptée.

Cette pratique favorise la concentration, la mémorisation et s’appuie sur les fondamentaux de la vie et du quotidien. Cet atelier permet d’acquérir une meilleure maîtrise de son corps et de ses émotions.

Le plaisir est au coeur de ce projet de danse pour tous.

Sur adhésion et inscription (certificat médical obligatoire)..

2023-12-08 fin : 2023-12-08 17:15:00. EUR.

6 Rue de Sègues Espace de Vie Sociale

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The Ainsi Danse association invites you to continue or discover the « Du mouvement dans nos vies » workshop: a contemporary dance workshop specially designed for seniors and others wishing to practice a gentle, adapted form of dance.

This practice encourages concentration and memorization, and is based on the fundamentals of everyday life. This workshop helps you gain greater control over your body and emotions.

Pleasure is at the heart of this dance project for all.

Membership and registration required (medical certificate required).

La asociación Ainsi Danse le ofrece la posibilidad de continuar o descubrir el taller « El movimiento en nuestras vidas »: un taller de danza contemporánea especialmente diseñado para personas mayores y cualquier persona que desee practicar una forma de danza suave y adaptada.

Esta práctica favorece la concentración y la memorización y se basa en los fundamentos de la vida y de lo cotidiano. Este taller le ayuda a adquirir un mayor control sobre su cuerpo y sus emociones.

El placer está en el corazón de este proyecto de danza para todos.

Se requiere afiliación e inscripción (certificado médico obligatorio).

Der Verein Ainsi Danse bietet Ihnen die Möglichkeit, den Workshop « Du mouvement dans nos vies » fortzusetzen oder zu entdecken: ein Workshop für zeitgenössischen Tanz, der speziell für Senioren und Personen, die einen sanften und angepassten Tanz praktizieren möchten, konzipiert wurde.

Diese Praxis fördert die Konzentration und das Erinnerungsvermögen und stützt sich auf die Grundlagen des Lebens und des Alltags. Dieser Workshop ermöglicht es, eine bessere Kontrolle über den eigenen Körper und die eigenen Gefühle zu erlangen.

Der Spaß steht im Mittelpunkt dieses Tanzprojekts für alle.

Auf Mitgliedschaft und Anmeldung (ärztliches Attest erforderlich).

Mise à jour le 2023-09-12 par Office de Tourisme du Haut-Béarn