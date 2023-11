Repas mosaïques 6 Rue de Sègues Oloron-Sainte-Marie, 26 novembre 2023, Oloron-Sainte-Marie.

Oloron-Sainte-Marie,Pyrénées-Atlantiques

Le comité d’Oloron du Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples va proposer un « repas mosaïque ».

L’objectif est de « rassembler des gens de toutes les origines, de toutes les opinions et de toutes les religions ».

Paiement obligatoire à l’inscription, sur réservation..

2023-11-26 fin : 2023-11-26 16:00:00. EUR.

6 Rue de Sègues Espace de Vie Sociale

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The Oloron committee of the Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples (Movement against racism and for friendship between peoples) is organizing a « mosaic meal ».

The aim is to « bring together people of all origins, opinions and religions ».

Payment required on registration, by reservation.

El comité de Oloron del Movimiento contra el Racismo y por la Amistad entre los Pueblos organiza una « comida mosaico ».

El objetivo es « reunir a personas de todos los orígenes, opiniones y religiones ».

Pago en el momento de la inscripción, previo acuerdo.

Das Oloroner Komitee der Bewegung gegen Rassismus und für Völkerfreundschaft wird ein « Mosaik-Essen » anbieten.

Ziel ist es, « Menschen aller Herkunft, aller Meinungen und aller Religionen zusammenzubringen ».

Zahlung bei Anmeldung erforderlich, Reservierung erforderlich.

