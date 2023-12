PARADE DES LUMIÈRES, CHANTIER CRÉATIF 6 rue de Riauvaux Lachaussée, 16 décembre 2023, Lachaussée.

Lachaussée Meuse

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Samedi 2023-12-16 14:00:00

fin : 2023-12-16 18:00:00

En vue de préparer la parade des Lumières du samedi 16 décembre pour célébrer le départ en migration des oiseaux, venez participer aux ateliers et créer votre lanterne, accompagnés par Marine Donadoni, artiste plasticienne. Et samedi matin, atelier chant animé par Luna Silva (chants du monde).

Au cours de ces ateliers, petits et grands pourront créer et décorer des lanternes en fil de fer et papier de soie, verre, papier et boîtes de conserve ; Et pour ceux qui aiment chanter, lors de la venue à la Grange Théâtre de Luna Silva et son trio de chant polyphonique samedi 18 novembre dernier, elle a animé avec succès un court atelier de chant avant le spectacle qui a rassemblé une vingtaine de spectateurs intéressés..

0 EUR.

6 rue de Riauvaux La Grange Théâtre

Lachaussée 55210 Meuse Grand Est



