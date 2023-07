CONCERTS : SALSA, CUMBIA 6 rue de Riauvaux Lachaussée Catégories d’Évènement: Lachaussée

Meuse CONCERTS : SALSA, CUMBIA 6 rue de Riauvaux Lachaussée, 23 septembre 2023, Lachaussée. Lachaussée,Meuse Organisé par La Grange Théâtre.. Tout public

Samedi 2023-09-23 20:30:00 fin : 2023-09-23 . EUR.

6 rue de Riauvaux La Grange Théâtre

Lachaussée 55210 Meuse Grand Est



Organized by La Grange Théâtre. Organizado por La Grange Théâtre. Organisiert von La Grange Théâtre. Mise à jour le 2023-07-21 par OT COEUR DE LORRAINE Détails Catégories d’Évènement: Lachaussée, Meuse Autres Lieu 6 rue de Riauvaux Adresse 6 rue de Riauvaux La Grange Théâtre Ville Lachaussée Departement Meuse Lieu Ville 6 rue de Riauvaux Lachaussée

6 rue de Riauvaux Lachaussée Meuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lachaussee/