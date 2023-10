Concert : Lonely dogs + Cake aux phones 6 Rue de Pélisserie Romans-sur-Isère, 14 octobre 2023, Romans-sur-Isère.

Romans-sur-Isère,Drôme

A l’occasion de la Braderie Vintage de Romans, le Maquisart te propose un CONCERT : 2 groupes en extérieur dès 18H (Lonely Dogs & Cake aux phones)



Bar en extérieur – tapas – Stay rock !.

6 Rue de Pélisserie Le Maquisart

Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



On the occasion of the Braderie Vintage de Romans, the Maquisart offers you a CONCERT: 2 outdoor bands from 6pm (Lonely Dogs & Cake aux phones)



Outdoor bar – tapas – Stay rock!

Con motivo de la Braderie Vintage en Romans, el Maquisart organiza un CONCIERTO: 2 grupos al aire libre a partir de las 18:00 (Lonely Dogs & Cake aux phones)



¡Bar al aire libre – tapas – Stay rock !

Anlässlich der Vintage Braderie in Romans bietet dir der Maquisart ein KONZERT: 2 Bands im Freien ab 18 Uhr (Lonely Dogs & Cake aux phones)



Bar im Freien – Tapas – Stay rock!

Mise à jour le 2023-10-05 par Valence Romans Tourisme