[Exposition] Plein été 6 rue de l’Oranger Dieppe, 15 juillet 2023, Dieppe.

Dieppe,Seine-Maritime

Venez découvrir l’exposition « Plein été » où vous découvrirez plusieurs œuvres de Sandrine Grimaud-Lebeaux, artiste peintre utilisant la technique de l’encre, Frédérique Delcourt, céramiste et le dessinateurs Olivier Cheres..

Vendredi 2023-07-15 14:30:00 fin : 2023-09-02 18:30:00. .

6 rue de l’Oranger

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie



Come and discover the « Plein été » exhibition, featuring works by ink painter Sandrine Grimaud-Lebeaux, ceramist Frédérique Delcourt and illustrator Olivier Cheres.

Venga a descubrir la exposición « Plein été », con obras de la pintora de tinta Sandrine Grimaud-Lebeaux, la ceramista Frédérique Delcourt y el dibujante Olivier Cheres.

Entdecken Sie die Ausstellung « Plein été », in der Sie mehrere Werke der Tuschmaler Sandrine Grimaud-Lebeaux, der Keramikerin Frédérique Delcourt und des Zeichners Olivier Cheres sehen werden.

Mise à jour le 2023-07-19 par Normandie Tourisme / Attitude Manche