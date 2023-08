Fascinant Week-end V&D : Footgolf et Champagne 6 Rue de l’Oluze Romery, 20 octobre 2023, Romery.

Romery,Marne

Offrez-vous une expérience unique et insolite en Champagne ! Initiez-vous au Footgolf, sport ludique et original agrémenté d’une dégustation de champagne !.

2023-10-20 fin : 2023-10-22 19:00:00. .

6 Rue de l’Oluze Footgolf Parc

Romery 51480 Marne Grand Est



Treat yourself to a unique and unusual experience in Champagne! Try your hand at Footgolf, a fun and original sport accompanied by champagne tasting!

Regálese una experiencia única e insólita en Champaña Pruebe el Footgolf, un deporte divertido y original acompañado de una degustación de champán

Gönnen Sie sich ein einzigartiges und ungewöhnliches Erlebnis in der Champagne! Lernen Sie Footgolf kennen, einen spielerischen und originellen Sport, der mit einer Champagnerverkostung abgerundet wird!

Mise à jour le 2023-08-25 par Agence de Développement Touristique de la Marne