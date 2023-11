Les horaires du musée Fernand Léger – André Mare changent ! 6 rue de l’hôtel de ville Argentan, 19 octobre 2023, Argentan.

Argentan,Orne

Désormais le musée sera ouvert du mardi au dimanche de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30.

Pour toutes demandes d’informations, n’hésitez pas à nous contacter au 02 33 16 55 97 ou à nous écrire à l’adresse musee-leger-mare@argentan.fr.

Vendredi 2023-10-19 10:00:00 fin : 2023-12-31 16:30:00. .

6 rue de l’hôtel de ville Musée Fernand Léger – André Mare

Argentan 61200 Orne Normandie



From now on, the museum will be open Tuesday to Sunday, 10:00 to 12:00 and 14:00 to 16:30.

For further information, please contact us on 02 33 16 55 97 or write to us at musee-leger-mare@argentan.fr

A partir de ahora, el museo abrirá de martes a domingo de 10.00 a 12.00 y de 14.00 a 16.30 horas.

Para cualquier consulta, no dude en ponerse en contacto con nosotros en el 02 33 16 55 97 o escríbanos a musee-leger-mare@argentan.fr

Von nun an wird das Museum dienstags bis sonntags von 10.00 bis 12.00 Uhr und von 14.00 bis 16.30 Uhr geöffnet sein.

Wenn Sie weitere Informationen benötigen, können Sie uns unter 02 33 16 55 97 kontaktieren oder uns eine E-Mail an musee-leger-mare@argentan.fr schreiben

Mise à jour le 2023-10-30 par Argentan Intercom