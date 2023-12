Cet évènement est passé Mon anniversaire au Musée Fernand Léger – André Mare 6 rue de l’hôtel de ville Argentan Catégories d’Évènement: Argentan

Orne Mon anniversaire au Musée Fernand Léger – André Mare 6 rue de l’hôtel de ville Argentan, 4 février 2023, Argentan. Argentan Orne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2023-02-04 10:00:00

fin : 2023-12-31 12:30:00 Sur demande Un après-midi de jeux, de découvertes et de défis dans le musée ! Au programme : visite du musée sous forme de jeu, atelier créatif, ouverture des cadeaux et photo souvenir. Quoi de mieux pour fêter son anniversaire avec ses ami-es ! Cette animation est entièrement adaptée à l’âge des enfants. Durée: 2h00.

Sur demande Un après-midi de jeux, de découvertes et de défis dans le musée ! Au programme : visite du musée sous forme de jeu, atelier créatif, ouverture des cadeaux et photo souvenir. Quoi de mieux pour fêter son anniversaire avec ses ami-es ! Cette animation est entièrement adaptée à l’âge des enfants. Durée: 2h00

Sur demande Un après-midi de jeux, de découvertes et de défis dans le musée ! Au programme : visite du musée sous forme de jeu, atelier créatif, ouverture des cadeaux et photo souvenir. Quoi de mieux pour fêter son anniversaire avec ses ami-es ! Cette animation est entièrement adaptée à l’âge des enfants. Durée: 2h00 .

6 rue de l’hôtel de ville Musée Fernand Léger – André Mare

Argentan 61200 Orne Normandie

Mise à jour le 2023-12-20 par Argentan Intercom Détails Catégories d’Évènement: Argentan, Orne Autres Code postal 61200 Lieu 6 rue de l'hôtel de ville Adresse 6 rue de l'hôtel de ville Musée Fernand Léger - André Mare Ville Argentan Departement Orne Lieu Ville 6 rue de l'hôtel de ville Argentan Latitude 48.7445745 Longitude -0.0181331 latitude longitude 48.7445745;-0.0181331

6 rue de l'hôtel de ville Argentan Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/argentan/