JULIEN ROUARD : EXPOSITION SUR L’AUSTRALIE 6 Rue de l’Horloge Saint-Jean-de-Fos, 27 janvier 2024, Saint-Jean-de-Fos.

Saint-Jean-de-Fos Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27

fin : 2024-03-02

Julien Rouard vous propose de venir découvrir dans la grande salle de l’Hostel le Diablotin à partir du 27 janvier 2024 au 2 mars 2024 son exposition sur l’Australie : Ses paysages et sa biodiversité, au travers de ses souvenirs photographiques.

Vernissage le 27 janvier à partir de 18h !.

Julien Rouard vous propose de venir découvrir dans la grande salle de l’Hostel le Diablotin à partir du 27 janvier 2024 au 2 mars 2024 son exposition sur l’Australie : Ses paysages et sa biodiversité, au travers de ses souvenirs photographiques.

Vernissage le 27 janvier à partir de 18h !

Julien Rouard vous propose de venir découvrir dans la grande salle de l’Hostel le Diablotin à partir du 27 janvier 2024 au 2 mars 2024 son exposition sur l’Australie : Ses paysages et sa biodiversité, au travers de ses souvenirs photographiques.

« Il y a maintenant quelques années j’ai passé 2 ans en Australie, j’ai pu y découvrir des paysages fantastiques et surtout, j’ai pu admirer en vrai les animaux qui petit me fascinaient, comme le fameux lézard à collerette, le python vert ou encore le moloch. J’ai eu l’occasion de partager une première fois tous ces souvenirs photographiques au travers d’une exposition à l’Hostel Le Diablotin en 2021. C’est avec un grand plaisir que je réitère l’expérience en complétant l’exposition avec de nouveaux clichés. J’y présenterai une sélection de mes photos qui seront accompagnées de fiches explicatives sur la prise de vue et son sujet, animalier ou non. »

Vernissage le 27 janvier à partir de 18h !

.

6 Rue de l’Horloge

Saint-Jean-de-Fos 34150 Hérault Occitanie



Mise à jour le 2023-12-21 par OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT