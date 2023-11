PRENDRE SOIN DES ENFANTS AVEC LES PLANTES 6 Rue de l’Horloge Saint-Jean-de-Fos Catégories d’Évènement: Hérault

Saint-Jean-de-Fos PRENDRE SOIN DES ENFANTS AVEC LES PLANTES 6 Rue de l’Horloge Saint-Jean-de-Fos, 10 décembre 2023, Saint-Jean-de-Fos. Saint-Jean-de-Fos,Hérault Prendre soin des enfants avec les plantes.

2023-12-10 14:30:00 fin : 2023-12-10 17:30:00. EUR.

6 Rue de l’Horloge

Saint-Jean-de-Fos 34150 Hérault Occitanie



Caring for children with plants Cuidar a los niños con plantas Kinder mit Pflanzen pflegen Mise à jour le 2023-11-18 par OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT Détails Catégories d’Évènement: Hérault, Saint-Jean-de-Fos Autres Lieu 6 Rue de l'Horloge Adresse 6 Rue de l'Horloge Ville Saint-Jean-de-Fos Departement Hérault Lieu Ville 6 Rue de l'Horloge Saint-Jean-de-Fos latitude longitude 43.70137;3.55203

6 Rue de l'Horloge Saint-Jean-de-Fos Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-jean-de-fos/