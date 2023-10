COCODRILLO BLUES LE DIABLOTIN 6 Rue de l’Horloge Saint-Jean-de-Fos, 17 novembre 2023, Saint-Jean-de-Fos.

Saint-Jean-de-Fos,Hérault

Coccodrillo Blues, un Duo acoustique (voix/guitare/harmonica) qui propose du blues et folk.

Un voyage musical qui comprend du folk-blues, Louisiana New Orleans and Chicago blues, Mississippi Blues, R&B, ect… Avec du shuffle, des morceaux intimes, et d’autres bien rythmés pour créer une soirée festive et joviale..

6 Rue de l’Horloge

Saint-Jean-de-Fos 34150 Hérault Occitanie



Coccodrillo Blues, an acoustic duo (voice/guitar/harmonica) offering blues and folk.

A musical journey that includes folk-blues, Louisiana New Orleans and Chicago blues, Mississippi Blues, R&B, ect? With shuffle, intimate and rhythmic tunes to create a festive and jovial evening.

Coccodrillo Blues, un dúo acústico (voz/guitarra/armónica) tocando blues y folk.

Un viaje musical que incluye folk-blues, blues de Nueva Orleans y Chicago, blues del Mississippi, R&B, etc? Con algo de shuffle, algunos temas intimistas y otros up-tempo para crear una velada festiva y jovial.

Coccodrillo Blues ist ein akustisches Duo (Stimme/Gitarre/Harmonika), das Blues und Folk spielt.

Eine musikalische Reise, die Folk-Blues, Louisiana New Orleans and Chicago Blues, Mississippi Blues, R&B, etc. umfasst Mit Shuffle, intimen und rhythmischen Stücken, um einen festlichen und fröhlichen Abend zu gestalten.

