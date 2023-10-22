LE VIDE..LE PLEIN..LE MOUVEMENT ! 6 Rue de l’Horloge Saint-Jean-de-Fos
LE VIDE..LE PLEIN..LE MOUVEMENT ! 6 Rue de l’Horloge Saint-Jean-de-Fos, 22 octobre 2023, Saint-Jean-de-Fos.
Saint-Jean-de-Fos,Hérault
POUR ACCUEILLIR LES CHANGEMENTS DE L’AUTOMNE ET SE PRÉPARER À L’HIVER
SI VOUS SOUHAITEZ VOUS RECONNECTER À VOTRE CORPS ET VOTRE RESSENTI
VOUS ÊTES LES BIENVENU(E)S À L’ATELIER : “LE VIDE..LE PLEIN..LE MOUVEMENT!”.
2023-10-22 14:00:00 fin : 2023-10-22 18:00:00. .
6 Rue de l’Horloge
Saint-Jean-de-Fos 34150 Hérault Occitanie
TO WELCOME THE CHANGES OF AUTUMN AND PREPARE FOR WINTER
IF YOU WISH TO RECONNECT WITH YOUR BODY AND YOUR FEELINGS
YOU’RE WELCOME TO JOIN US FOR THE WORKSHOP: ?EMPTINESS..FULLNESS..MOVEMENT!
PARA DAR LA BIENVENIDA A LOS CAMBIOS DEL OTOÑO Y PREPARARSE PARA EL INVIERNO
SI QUIERE VOLVER A CONECTAR CON SU CUERPO Y SU FORMA DE SENTIR
TE INVITAMOS A PARTICIPAR EN EL TALLER: « VACÍO, PLENITUD, MOVIMIENTO »
UM DIE VERÄNDERUNGEN DES HERBSTES ZU BEGRÜSSEN UND SICH AUF DEN WINTER VORZUBEREITEN
WENN SIE SICH WIEDER MIT IHREM KÖRPER UND IHREN GEFÜHLEN VERBINDEN MÖCHTEN
SIND SIE HERZLICH EINGELADEN, AM WORKSHOP « LEERE…FÜLLE…BEWEGUNG » TEILZUNEHMEN
Mise à jour le 2023-09-25 par OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT