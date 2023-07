SOIREE MUSICALE BOSSA NOVA 6, rue de l’horloge Saint-Jean-de-Fos, 19 août 2023, Saint-Jean-de-Fos.

Saint-Jean-de-Fos,Hérault

Soirée musicale Bossa Nova. Venez prendre un bain de soleil avec la musique brésilienne de David alias Darwin quand il chante un monde meilleur avec sa guitare..

2023-08-19 20:00:00 fin : 2023-08-19 . .

6, rue de l’horloge

Saint-Jean-de-Fos 34150 Hérault Occitanie



Bossa Nova musical evening. Come sunbathe to the Brazilian music of David alias Darwin as he sings of a better world with his guitar.

Noche de música bossa nova. Ven a tomar el sol con la música brasileña de David alias Darwin mientras canta a un mundo mejor con su guitarra.

Musikalischer Abend Bossa Nova. Nehmen Sie ein Sonnenbad mit der brasilianischen Musik von David alias Darwin, wenn er mit seiner Gitarre von einer besseren Welt singt.

