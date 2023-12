Aigua de Rocha fête son dixième anniversaire 6 Rue de l’église Ussel, 11 décembre 2023 14:00, Ussel.

Ussel,Corrèze

La galerie d’art « Aigua de rocha » vous invite à venir fêter les 10 ans de la galerie d’art.

Vernissage le 16 décembre à partir de 10h.

2023-12-11 fin : 2024-01-13 18:00:00. .

6 Rue de l’église

Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



The « Aigua de rocha » art gallery invites you to celebrate its 10th anniversary.

Opening on December 16 from 10 am

La galería de arte « Aigua de rocha » te invita a venir a celebrar su 10º aniversario.

Inauguración el 16 de diciembre a partir de las 10h

Die Kunstgalerie « Aigua de rocha » lädt Sie ein, das 10-jährige Bestehen der Kunstgalerie zu feiern.

Vernissage am 16. Dezember ab 10 Uhr

Mise à jour le 2023-12-04 par Office de Tourisme de Haute Corrèze