Exposition de Eloïse Gauville 6 Rue de l’église Ussel, 6 novembre 2023, Ussel.

Ussel,Corrèze

La galerie d’art « Aigua de rocha » vous invite à venir découvrir les œuvres de Eloïse Gauville.

2023-11-06 fin : 2023-11-25 18:00:00. .

6 Rue de l’église

Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



The « Aigua de rocha » art gallery invites you to discover the works of Eloïse Gauville

La galería de arte « Aigua de rocha » le invita a descubrir las obras de Eloïse Gauville

Die Kunstgalerie « Aigua de rocha » lädt Sie ein, die Werke von Eloïse Gauville zu entdecken

