MARCHÉ DE NOËL 6 Rue de l’Eglise Resson, 25 novembre 2023, Resson.

Resson,Meuse

Marché de Noël à l’Ecole des Trois Cailloux !

Venez passer un bon moment avec nous.

Il n’est jamais trop tôt pour préparer les cadeaux de Noël et passer un bon moment en dégustant des châtaignes grillées et du vin chaud !

Au programme : artisans locaux, ateliers pour petits et grands, buvette et petite restauration.

Entrée gratuite.. Tout public

Samedi 2023-11-25 15:00:00 fin : 2023-11-25 . 0 EUR.

6 Rue de l’Eglise Ecole des 3 Cailloux

Resson 55000 Meuse Grand Est



Christmas market at Ecole des Trois Cailloux!

Come and have a great time with us.

It’s never too early to get Christmas presents ready, and have a great time over roasted chestnuts and mulled wine!

On the program: local artisans, workshops for young and old, refreshments and snacks.

Free admission.

¡Mercado de Navidad en la Ecole des Trois Cailloux!

Ven a pasarlo en grande con nosotros.

Nunca es demasiado pronto para preparar los regalos de Navidad y disfrutar de castañas asadas y vino caliente

En el programa: artesanos locales, talleres para grandes y pequeños, refrescos y aperitivos.

Entrada gratuita.

Weihnachtsmarkt in der Ecole des Trois Cailloux!

Kommen Sie vorbei und verbringen Sie eine schöne Zeit mit uns.

Es ist nie zu früh, um Weihnachtsgeschenke vorzubereiten und eine schöne Zeit bei gerösteten Kastanien und Glühwein zu verbringen!

Auf dem Programm stehen lokale Handwerker, Workshops für Groß und Klein, Erfrischungsstände und kleine Snacks.

Eintritt frei.

Mise à jour le 2023-11-06 par OT SUD MEUSE